Fotofinish

La raccolta delle foto sportive più belle della settimana appena finita accontenterà i fan di Diego Armando Maradona, che potrebbero rimanere colpiti dall’affetto dimostrato dall’ex calciatore verso i suoi tifosi; i nostalgici di José Mourinho, che troveranno una foto un po’ malinconica di lui tra le bolle di sapone; e pure i tifosi di Novak Djokovic, di cui c’è un bel ritratto alla Coppa Davis. Per i pattinatori amatoriali delle feste natalizie, una bella location è la pista di pattinaggio alla Torre di Londra, ma sconsigliamo di provare a fare il numero di Kailani Craine al Grand Prix di pattinaggio artistico a Sapporo. Altre tre cose degne di nota: la parata dei tifosi del Flamengo dopo la vittoria della Copa Libertadores, la maschera del pugile Deontay Wilder e i fotogenici tuffi delle Red Bull Cliff Diving World Series in India.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.