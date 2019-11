Flamengo-River Plate, finale di Copa Libertadores, in diretta streaming

Flamengo-River Plate è la finale della 60ª edizione di CONMEBOL Copa Libertadores, il più importante torneo per club del calcio sudamericano. Si gioca stasera quando in Italia saranno le 21 allo stadio Monumental di Lima, in Perù, e verrà trasmessa in esclusiva su Dazn. Si affrontano due delle maggiori squadre di Rio de Janeiro e Buenos Aires. Da una parte il Flamengo, gigantesca polisportiva brasiliana che dopo grandi investimenti di ispirazione europea è a un passo dalla vittoria del campionato e può tornare a vincere la Libertadores dopo 38 anni. Dall’altra c’è il River Plate, squadra detentrice della coppa e da alcuni già considerata come la miglior squadra sudamericana di sempre, per via delle numerose e spesso spettacolari vittorie internazionali ottenute dal 2014 con il suo allenatore Marcelo Gallardo.

Ci sono tante ragioni che rendono questa finale interessante e carica di significati, a partire dal valore e dalle dimensioni delle due squadre, e dal fatto che si affrontino brasiliani e argentini, da sempre grandi rivali in ambito calcistico.

Dove vedere Flamengo-River Plate

La finale di Copa Libertadores tra Flamengo e River Plate, in programma sabato sera alle ore 21, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. L’incontro sarà commentato da Massimo Callegari e Stefano Borghi. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Flamengo-River

Flamengo (4-2-3-1) Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Marí, Filipe Luis; Gerson, Arao; Everton, Bruno Henrique, De Arrascaeta; Gabriel Barbosa

River Plate (4-4-2) Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Palacios, De La Cruz; Borré, Suarez

