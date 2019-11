Atalanta-Juventus si gioca oggi pomeriggio alle 15 al Gewiss Stadium di Bergamo e verrà trasmessa in esclusiva da Sky: è il primo anticipo della tredicesima giornata di Serie A e la Juventus incontrerà stata una delle avversarie italiane più ostiche degli ultimi anni. A Bergamo, la Juventus, campioni d’Italia in carica, pareggia da tre anni di fila e contro l’Atalanta nella passata stagione perse 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. L’Atalanta sta continuando ad affermarsi come una delle migliori squadre della Serie A, ma non vince da quasi un mese. È quinta in classifica con dieci punti in meno della Juventus, che invece continua a vincere e a rimanere imbattuta in questa stagione.

Dove vedere Atalanta-Juventus

Atalanta-Juventus verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-1-2) Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel

Juventus (4-3-1-2) Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Higuain