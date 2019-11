Qualificazioni Europei 2020, le classifiche dei gironi

L’Ungheria si qualifica se batte il Galles, o con un pareggio se la Slovacchia non batte l’Azerbaigian. Il Galles si qualifica se batte l’Ungheria. La Slovacchia si qualifica se batte l’Azerbaigian. Tutte e tre sono sicure di un posto agli spareggi.

La Danimarca si qualifica se pareggia contro l’Irlanda o se la la Svizzera non batte Gibilterra. Svizzera qualificata se evita la sconfitta contro Gibilterra.

A un turno dal termine delle Qualificazioni agli Europei di calcio itineranti del 2020 sono diciassette le nazionali già qualificate alla fase finale, tra le quali l’Italia. Ne mancano ancora sette: tre verranno decise con le ultime partite dei gironi in programma in questi giorni mentre le restanti quattro verranno stabilite dagli spareggi giocati dalle prime quattro nazionali di ciascuna lega del torneo continentale UEFA Nations League. Gli spareggi si disputeranno tra il 26 e il 31 marzo 2020.

