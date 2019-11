Fotofinish

La risposta più frequente a chi si lamenta di non trovare il tempo di fare sport è che “alla fine sono tutte scuse”, seguita solitamente dal consiglio di trovare qualcuno con cui andare a fare corsi o che vi trascini fuori a correre, o qualcuno che vi tenga le gambe ferme per fare gli addominali, come in questa foto nella raccolta dei momenti sportivi più fotogenici della settimana. In quanto a motivazione invece probabilmente ce ne vuole davvero parecchia per uscire a correre a petto nudo in Germania, in questo periodo dell’anno. Nel mondo dello sport professionistico invece valeva la pena fotografare Marcello Lippi che dà le dimissioni da allenatore della Cina, l’ultima gara di Jorge Lorenzo in Moto GP e la sessione di allenamento privata di Colin Kaepernick, insieme a un po’ di momenti dal pattinaggio artistico, dai campionati mondiali paralimpici di atletica e dalle ATP Finals di tennis.