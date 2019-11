Marcello Lippi si è dimesso da allenatore della nazionale di calcio cinese

Marcello Lippi ha presentato le sue dimissioni da allenatore della nazionale di calcio cinese poco dopo la sconfitta subita giovedì sera contro la Siria nelle Qualificazioni asiatiche ai Mondiali del 2022. La sconfitta (2-1) ha complicato ma non compromesso la qualificazione della Cina ai Mondiali, che manca da diciassette anni. Lippi però ha definito inammissibile l’atteggiamento mostrato dalla squadra negli ultimi tempi e al termine della conferenza stampa ha lasciato Dubai — dove la nazionale siriana gioca le partite casalinghe — ed è tornato subito in Italia. Durante il suo periodo da allenatore della Cina, Lippi è stato uno dei tecnici più pagati al mondo. La federazione cinese dovrà ora trovare un sostituto per le quattro partite di qualificazione che le restano da giocare.

Marcello Lippi's last few words as head coach of China national team(Part 2): Lippi's career as China head coach (possibly his coaching career) ends in the small room in Dubai. He was angry, slapped the table several times. Finally he left without leaving any chance for questions pic.twitter.com/HFb2XE4uUo

— Titan Sports Plus (@titan_plus) November 14, 2019