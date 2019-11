Il pilota spagnolo Jorge Lorenzo si ritira dal motociclismo

Jorge Lorenzo, pilota spagnolo della Honda in MotoGP, ha annunciato oggi in conferenza stampa il suo ritiro dal motociclismo dopo diciassette anni di carriera e cinque Campionati mondiali vinti, tre dei quali in MotoGP, la classe più competitiva del Motomondiale. Lorenzo ha 32 anni e si ritira al termine della stagione più deludente della sua carriera, coincisa con il passaggio dalla Ducati alla Honda Repsol. Nelle diciotto gare corse nel 2019 con l’azienda giapponese ha ottenuto soltanto 25 punti senza mai andare oltre l’undicesima posizione. Domenica a Valencia correrà l’ultimo Gran Premio della sua carriera.