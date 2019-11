In Alto Adige ci sono problemi con la neve

Da giorni in diverse zone dell’Alto Adige sta nevicando con grande intensità, creando disagi a decine di migliaia di persone. Venerdì la neve è scesa anche in zone a bassa quota, mentre nei paesi intorno ai duemila metri ci sono ingenti quantità di neve, che ha raggiunto livelli compresi fra 1,2 e 1,5 metri. Diverse valli sono rimaste isolate per le cattive condizioni delle strade e delle ferrovie, mentre il rischio di valanghe in tutta la regione è salito al livello 4 su una scala che arriva al 5. Stamattina il meteorologo della provincia di Bolzano Dieter Peterlin ha scritto su Twitter che «non ci sono buone notizie», dato che per domenica sera sono previste altre estese piogge e nevicate.

Guten Morgen. Keine guten Aussichten. Während sich das Mittelmeertief Nr. 2 jetzt am Vormittag mit letzten Regenschauern verabschiedet, folgt in der Nacht auf morgen schon das nächste Tief. Und wieder sind große Niederschlagsmengen zu erwarten. 🙉 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 16, 2019

La neve sta creando problemi soprattutto ai trasporti. Ieri sera secondo ANSA erano isolate la Val Badia, la Val Senales, la Valle dei Molini e la Val di Tures, nel nord della regione, mentre la Stampa aggiunge all’elenco la Val Gardena, la Val d’Ega e la Val Martello. «Praticamente tutte le strade secondarie non sono attualmente percorribili», conclude ANSA. Al momento le strade chiuse sono 70, scrive il TGR di Bolzano: qui c’è l’elenco aggiornato in tempo reale.

Nei giorni scorsi si sono registrati inoltre diversi blackout, che in tutto hanno interessato circa 60mila persone. Brunico, una delle mete turistiche più frequentate d’estate e d’inverno, è rimasta senza elettricità per circa due giorni. La luce era tornata giovedì sera, ma ieri un albero è caduto sulla linea ad alta tensione che rifornisce il paese e non è chiaro quali siano le condizioni stamattina. Il Dolomiti ha scritto che «la riparazione delle linee elettriche danneggiate è estremamente difficoltosa a causa delle condizioni meteorologiche», e che «alcune riparazioni richiederanno alcuni giorni». Ieri ad Albions, nella valle Isarco, tre vigili del fuoco sono rimasti lievemente feriti dopo che l’autopompa su cui erano a bordo si è ribaltata per la neve.