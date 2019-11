In Alto Adige è stata chiusa l’autostrada fra Bressanone e Vipiteno per danni causati dalla neve

Da stamattina in Alto Adige il tratto dell’autostrada A22 fra Bressanone e Vipiteno è chiuso per i danni causati dal maltempo, in particolare dalle eccezionali nevicate che da alcuni giorni stanno causando problemi e disagi in tutta la regione. Sull’autostrada, in particolare, sono caduti alcuni cavi elettrici che hanno causato la chiusura temporanea del tratto. Il sito dell’A22 sta aggiornando la situazione in tempo reale.

Più in generale, la situazione continua a essere piuttosto difficile: secondo il Tgr Alto Adige da ieri sera sono caduti sulla regione in media circa 80 centimetri di neve e la protezione civile ha consigliato di evitare di uscire di casa per viaggi non urgenti.