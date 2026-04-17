Roberto Saviano è stato assolto dall’accusa di diffamazione per aver chiamato Matteo Salvini “ministro della malavita”

Il tribunale di Roma ha assolto lo scrittore Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione per aver definito Matteo Salvini «ministro della malavita». L’accusa si riferiva a una frase detta da Saviano nel 2018 in risposta a Salvini, che allora era ministro dell’Interno, che aveva polemizzato sulla scorta affidata allo scrittore.

Salvini aveva parlato della sua scorta dicendo: «Saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi pare che passi molto tempo all’estero. (…) È giusto valutare come gli italiani spendono i loro soldi». Saviano gli aveva risposto dicendogli che «le parole pesano, e le parole del ministro della malavita, eletto a Rosarno (in Calabria) con i voti di chi muore per ’ndrangheta, sono parole da mafioso. Le mafie minacciano. Salvini minaccia».

L’espressione “ministro della malavita” era ripresa da quella usata nel 1910 dal politico Gaetano Salvemini in riferimento al più volte presidente del Consiglio Giovanni Giolitti.



Saviano aveva spiegato di aver citato quell’espressione come forma di critica nei confronti del potere. Il giudice monocratico di Roma ha accolto la difesa di Saviano e ritenuto che non sussista il reato.