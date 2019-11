Fotofinish

In queste ultime settimane del 2019 si stanno giocando le ultime finali ancora in ballo dell’annata sportiva, dal calcio al tennis. A Londra sono iniziate le prime ATP Finals, a cui partecipa dopo molto tempo anche un tennista italiano, Matteo Berrettini, sconfitto nella prima gara da Novak Djokovic. Lima si sta invece preparando a ospitare la finale di Copa Libertadores tra Flamengo e River Plate, inizialmente prevista a Santiago del Cile ma poi spostata in Perù per motivi di sicurezza. Restando in Sud America, sabato si è giocata la finale di Copa Sudamericana — l’equivalente della nostra Europa League — che è stata vinta dagli ecuadoriani dell’Independiente del Valle. Questi e altri avvenimenti sportivi, come l’incontro di pugilato tra due famosi youtuber, sono finiti nelle migliori foto sportive della settimana.