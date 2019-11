Matteo Berrettini si è qualificato alle ATP Finals di Londra

Grazie alla sconfitta di Gael Monfils contro Denis Shapovalov nei quarti di finale del Masters di Parigi-Bercy, il tennista italiano Matteo Berrettini si è automaticamente qualificato alle ATP Finals di Londra, l’evento conclusivo della stagione tennistica internazionale. È il terzo italiano a riuscirci dopo Adriano Panatta nel 1975 e Corrado Barazzutti nel 1977. Le ATP Finals si terranno alla O2 Arena di Londra dal 10 al 17 novembre. Berrettini, attualmente nono nel ranking mondiale, si è qualificato dopo l’ottima stagione disputata in cui ha vinto i titoli ATP di Budapest e Stoccarda e partecipato alla sua prima semifinale di un torneo del Grande Slam, gli US Open.

