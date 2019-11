Inter-Hellas Verona in TV e in streaming

Inter-Hellas Verona si gioca oggi alle 18 ed è una delle partite della 12esima giornata di Serie A, l’ultima prima di una sosta per le partite delle Nazionali. L’Inter arriva alla partita di oggi dopo aver perso in Champions League una partita in cui era in vantaggio di due gol, contro il Borussia Dortmund. L’Hellas Verona arriva invece da una vittoria contro il Brescia, in una partita dopo la quale si è parlato molto per i cori razzisti contro il giocatore del Brescia Mario Balotelli.

Dove vedere Inter-Hellas Verona

Inter-Verona verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, con telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Le probabili formazioni di Inter-Hellas Verona

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Skriniar, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Empereur; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo.