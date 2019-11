Borussia Dortmund-Inter in TV e in streaming

Borussia Dortmund-Inter è una delle partite della quarta giornata di UEFA Champions League in programma oggi. Si gioca stasera alle 21 al Signal Iduna Park di Dortmund e verrà trasmessa anche in chiaro. Dopo le prime tre giornate della fase a gironi, Inter e Borussia Dortmund sono seconde a pari merito con quattro punti, tre in meno del Barcellona. Due settimane fa l’Inter ha vinto il primo scontro diretto contro i tedeschi: se stasera dovesse riuscire a evitare la sconfitta in Germania si avvicinerebbe alla qualificazione agli ottavi. Diversamente, con una sconfitta rischierebbe l’eliminazione a causa del pareggio all’esordio contro lo Slavia Praga, la squadra più debole del girone.

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter

Borussia Dortmund-Inter verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 con il commento di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. Si potrà seguire anche in streaming tramite il sito del canale, qui. Sky la trasmetterà invece su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Massimo Marianella e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Borussia-Inter

Borussia Dortmund (4-2-3-1) Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Brandt, Hazard; Goetze

Inter (3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro; Lukaku