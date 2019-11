ArcelorMittal vuole lasciare l’ILVA

La multinazionale indiana ArcelorMittal ha detto di voler rescindere entro 30 giorni il contratto di affitto dell’acciaieria ex ILVA di Taranto, in Puglia, l’importante stabilimento siderurgico che dà lavoro a migliaia di operai e da anni discusso per il suo grande impatto ambientale. Arcelor Mittal ha annunciato la sua decisione con una lettera ai commissari straordinari nominati dal ministero per lo Sviluppo economico e ai sindacati, un anno dopo aver preso il controllo dell’ILVA. L’acquisizione dell’ILVA era arrivata nel novembre del 2018 dopo lunghe trattative mediate dal governo per impedire la chiusura dell’acciaieria e la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro, rischio che è tornato attuale dopo l’annuncio di oggi.

Non è ancora chiaro se l’annuncio di ArcelorMittal sia definitivo, o se sia una mossa negoziale per ottenere dal governo maggiori concessioni per quanto riguarda il taglio del numero dei dipendenti, scrive il Sole 24 Ore. La ragione principale avanzata da ArcelorMittal per la rescissione del contratto è il fatto che nelle scorse settimane un emendamento al decreto “salva imprese” – voluto dai senatori del Movimento 5 Stelle – aveva revocato alla multinazionale l’immunità penale, una garanzia che le era stata data sulla non perseguibilità delle eventuali violazioni realizzate prima del termine del risanamento ambientale. Il comunicato della società ricorda che «nel caso in cui un nuovo provvedimento legislativo incida sul piano ambientale dello stabilimento di Taranto in misura tale da rendere impossibile la sua gestione o l’attuazione del piano industriale, la società ha il diritto contrattuale di recedere dallo stesso contratto».

Ma ci sono altre ragioni: soprattutto la crisi del settore siderurgico, che secondo i giornali oggi fa perdere al gruppo circa due milioni di euro al mese, e il rischio che venga rivista l’autorizzazione ambientale concessa all’acciaieria. ArcelorMittal ha poi citato i provvedimenti del Tribunale di Taranto che rischiano di obbligare allo spegnimento dell’altoforno 2 dell’acciaieria, che necessita di interventi speciali dopo la morte di un operaio nel 2015.

Attualmente il contratto di ArcelorMittal è di affitto, e avrebbe dovuto trasformarsi in una completa acquisizione nel 2020. La multinazionale si era impegnata a fare investimenti ambientali per 1,1 miliardi di euro, produttivi per 1,2 miliardi e a versare poi 1,8 miliardi di euro – meno i canoni di affitto già versati – al momento dell’acquisizione. Il gruppo impiega 10.700 operai, di cui 8.200 nello stabilimento di Taranto (ci sono anche impianti a Novi Ligure e Cornigliano). 1.276 lavoratori sono in cassa integrazione ordinaria dallo scorso settembre, e nei giorni scorsi il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli aveva annunciato un nuovo incontro tra i dirigenti di ArcelorMittal e i sindacati.

L’ILVA di Taranto è una delle più grandi acciaierie d’Europa ed è più estesa dell’intero abitato di Taranto. Negli anni però è stata responsabile di un grave inquinamento dell’area circostante e l’azienda che la gestiva in precedenza aveva commesso svariate violazioni della normativa ambientale, ragione per cui nel 2012 la magistratura ne aveva ordinato il sequestro, innescando il lungo processo che attraverso il commissariamento pubblico ha portato l’acciaieria a essere ceduta ad ArcelorMittal.