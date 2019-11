Dove e quando si può vedere al cinema “The Irishman”

Il distributore italiano del nuovo atteso film di Martin Scorsese, The Irishman, ha pubblicato l’elenco delle sale cinematografiche che proietteranno il film tra lunedì 4 e mercoledì 6 novembre in lingua originale, sottotitolato in italiano (le date di proiezione variano da cinema a cinema). Nonostante la rilevanza del film — ci recitano tra gli altri Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel — The Irishman resterà solo pochi giorni al cinema poiché è stato prodotto da Netflix, che lo renderà disponibile in esclusiva sulla sua piattaforma online a partire da mercoledì 27 novembre.

Abruzzo

Lanciano (CH) – Ciakcity Cinema Basilicata

Potenza – Cineteatro Don Bosco Calabria

Reggio Calabria – Multisala Lumiere Campania

Aversa (CE) – Cinema Vittoria

Capua (CE) – Cinema Ricciardi

Lioni (AV) – Multisala Cinema Nuovo

Napoli – Cinema Delle Palme

Napoli – Cinema Vittoria Emilia Romagna

Albinea (RE) – Cinema Apollo

Bologna – Cinema Lumiere

Bologna – Cinema Odeon

Borgo Maggiore (San Marino) – Cinema Concordia

Ca’ de Fabbri (BO) – Cinema Mandrioli

Cavriago (RE) – Multisala 900

Cesena (FC) – Cinema Eliseo

Ferrara – Cinema Boldini

Modena – Filmstudio 7b

Parma – Cinema Astra

Parma – Cinema Edison

Piacenza – Multisala Corso

Reggio Emilia – Cinema Jolly

Reggio Emilia – Cinema Rosebud

Rimini – Cinema Settebello

Santarcangelo di Romagna (RN) – Supercinema Friuli Venezia Giulia

Trieste – Cinema Ariston

Udine – Cinema Centrale Lazio

Civitavecchia (RM) – Sala Buonarroti

Grottaferrata (RM) – Cinema Alfellini

Roma – Cinema Quattro Fontane

Roma – Cinema Nuovo Sacher

Tarquinia (VT) – Cinema Etrusco Liguria

Chiavari (SP) – Cinema Mignon

La Spezia – Cinema Nuovo Lombardia

Bergamo – Cinema Conca Verde

Cremona – Cinema Filo

Luino (VA) – Cinema Sociale

Mantova – Cinema Mignon

Milano – Cinema Beltrade

Milano – Cinema Centrale

Milano – Il Cinemino

Milano – Cinema Mexico

Ostiglia (MN) – Teatro Nuovo Mario Monicelli

Paderno Dugnano (MI) – Area Metropolis

Varese – Cinema Teatro Nuovo Marche

Ancona – Cinema Azzurro

Civitanova Marche (MC) – Cinema Conti

Cupra Marittima (AP) – Cinema Margherita

Fermo – Sala degli Artisti

Urbino (PU) – Cinema Ducale Piemonte

Alessandria – Multisala Kristalli

Asti – Sala Pastrone

Bra (CN) – Cinema Impero

Novara – Cinema Araldo

Torino – Ambrosio Cinecafè

Torino – Greenwich Village Puglia

Altamura (BA) – Cinema Grande

Bari – AncheCinema

Bari – Cinema Splendor

Barletta – Cinema Opera

Gravina di Puglia (BA) – Cinema Sidion

Lecce – Cinema DB d’Essai

Lucera (FG) – Cineteatro Dell’Opera

Mola di Bari (BA) – Metropolis Multicine

Polignano a mare (BA) – Multisala Vignola

San Giorgio Jonico (TA) – Casablanca Multicine Sardegna

Cagliari – Cinema Greenwich Sicilia

Catania – Cinema King

Cefalù (PA) – Cinema Astro

Messina – Multisala Iris

Palermo – Multisala Aurora

Palermo – Cinema Rouge et Noir

Palermo – Cityplex Tiffany Toscana

Arezzo – Cinema Eden

Camaiore (LU) – Cinema Borsalino

Firenze – Cinema Flora

Pietrasanta (LU) – Cinema Comunale

Pisa – Cinema Arsenale

Pistoia – Cinema Roma

Pontedera (PI) – Cineclub Agorà

Prato – Centro Pecci

Siena – Cinema Nuovo Pendola Trentino Alto Adige

Bolzano – Cinema Capitol

Rovereto (TN) – Cinema Teatro Rosmini Umbria

Narni (TR) – Cinema M. Monicelli

Perugia – Nuovo Cinema Méliès

Perugia – Cinema Postmodernissimo

Perugia – Cinematografo Comunale Sant’Angelo

Perugia – Cinema Zenith

Spoleto (PG) – Cinema Sala Pegasus

Umbertide (PG) – Cinema Metropolis Veneto

Feltre (BL) – Officinema

Mestre (VE) – Cinema IMG Candiani

Padova – Cinema Il Lux

Venezia – Cinema Rossini

Verona – Cinema Fiume

Verona – Cinema Kappadue

Vicenza – Cinema Araceli

Vittorio Veneto (TV) – Multisala Verdi