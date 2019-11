Le previsioni meteo per domani, domenica 3 novembre

Se speravate di passare la domenica all’aperto a passeggiare potreste dover cambiare i vostri piani, a meno che non viviate in Puglia o in Calabria: le uniche due regioni dove domani non dovrebbe piovere. Per il resto, le previsioni meteo per domenica 3 novembre suggeriscono di organizzare giochi in scatola o pomeriggi di lettura, di quelli a cui ci dovremo un po’ riabituare nei prossimi mesi.

Le previsioni del tempo per Milano

A Milano è prevista pioggia fino all’ora di pranzo, quindi se abitate da quelle parti il pomeriggio-di-lettura potrebbe diventare una mattina-di-lettura. No, non prenderemo in considerazione l’ipotesi che dormiate fino a mezzogiorno.

Le previsioni del tempo a Roma

A Roma è prevista tregua dalla pioggia tra le 4 e le 7 del mattino. Fate buon uso di quelle ore.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.