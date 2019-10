Napoli-Atalanta in TV e in streaming

Napoli-Atalanta è la prima partita della decima giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 19 allo stadio San Paolo di Napoli e sarà trasmessa da Sky. Nell’ultimo mese l’andamento del Napoli in campionato non è stato così brillante. Con due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite, la squadra di Ancelotti si è allontanata da Juventus e Inter ed è stata superata anche dall’Atalanta. Stasera sarà quindi uno scontro diretto per la terza posizione in classifica. Non sarà facile per il Napoli, dato che negli ultimi anni l’Atalanta è stata una delle sue avversarie più ostiche. I bergamaschi vengono inoltre da una grande vittoria per 7-1 contro l’Udinese con la quale hanno risposto immediatamente al 5-1 subìto in Champions League contro il Manchester City.

Dove vedere Napoli-Atalanta

Napoli-Atalanta verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

Napoli (4-4-2) Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan, Zielinski, Ruiz; Lozano, Mertens

Atalanta (3-4-1-2) Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel