Instagram, Facebook e WhatsApp non funzionano per alcuni utenti in Europa e negli Stati Uniti

Instagram, Facebook e WhatsApp, due dei più popolari social network e il servizio di messaggistica più usato al mondo, non stanno funzionando a molti utenti in Europa e negli Stati Uniti. Su Twitter stanno arrivando diverse segnalazioni (soprattutto sotto l’hashtag #instagramdown), raccolte anche dal sito DownDetector. L’account ufficiale dei social network, tutti e tre di proprietà di Facebook, non ha ancora fornito spiegazioni su un eventuale guasto. L’ultima volta che Instagram aveva avuto un problema di questo tipo era stato il 19 ottobre, un po’ in tutta Europa.