Instagram non funziona per alcuni utenti

Instagram non sta funzionando a molti utenti: su Twitter stanno arrivando diverse segnalazioni (sotto l’hashtag #instagramdown), ma l’account ufficiale del social network non ha ancora fornito spiegazioni.

Le disfunzioni coinvolgono prevalentemente gli utenti che cercano di usare l’app dall’Italia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Danimarca.

Alcuni utenti dicono di non riuscire a pubblicare né foto né storie, altri dicono di ricevere segnalazioni incoerenti dall’app (ad esempio, segnalano di aver postato foto di animali e aver ricevuto l’avviso che le immagini violavano le linee guida di Instagram).