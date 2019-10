La gravidanza della mia migliore amica

In Book 11 la fotografa Lina Scheynius ha fotografato l”ultimo mese di gravidanza e il parto della sua migliore amica Amanda, che ha partorito la figlia Ruby nel maggio 2018.

Scheynius ha raccontato a Refinery29 che lei e Amanda si conoscono da anni e sono entrambe ex modelle svedesi: Amanda ha deciso di partorire il bambino in Svezia e ha trascorso l’ultimo mese prima della nascita nella casa dei suoi genitori, da cui vengono le foto immerse nella natura, che mostrano spesso il corpo di Amalia nudo in scene quasi idilliache e momenti di tranquillità, che si accompagnano poi alle immagini dell’ansia prima del parto, del dolore e dell’attesa: foto intime e poetiche, viscerali e dirette.

Scheynius è rimasta con Amanda e il marito durante tutte le 36 ore di travaglio, ma per la realizzazione del progetto le due amiche si sono date delle regole precise: Scheynius avrebbe dovuto chiedere il permesso ad Amanda per qualsiasi uso delle fotografie e Amanda poteva cacciarla dalla sala parto in ogni momento, anche se non è successo. Una delle immagini più forti mostra la placenta tenuta in mano dall’ostetrica in sala parto, e una delle più emozionanti il primo incontro tra madre e figlia.

Scheynius ha spiegato al British Journal of Photography che le piaceva “l’idea di dare agli spettatori una finestra su qualcosa che non sono abituati a vedere”, e di essere stata in parte ispirata dal lavoro del fotografo Nobuyoshi Araki, The Sentimental Journey, in cui mostra momenti intimi del suo matrimonio e della sua luna di miele. Al tempo stesso voleva mostrare tutte le emozioni associate al parto, non solamente il dolore.

Book 11 è l’ultimo di una serie di libri a cui Scheynius ha lavorato negli ultimi 11 anni, in cui ha raccontato molti aspetti autobiografici. Lina Scheynius è nata a Vänersborg, in Svezia, ma vive e lavora a Londra, dove si occupa soprattutto di fotografia distinguendosi per scatti di nudi, nature morte e autoritratti. Potete vedere i suoi lavori precedenti sul suo sito e seguirla sul suo account Instagram. Il libro invece si può ordinare qui.