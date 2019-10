Galles-Sudafrica, semifinale di Coppa del Mondo di rugby, in diretta TV

Galles-Sudafrica è la seconda semifinale della Coppa del Mondo di rugby in corso in Giappone. Si gioca domenica mattina alle 10 al Nissan Stadium di Yokohama e sarà trasmessa in chiaro dalla Rai. La vincente otterrà la qualificazione alla finale del 2 novembre, dove incontrerà l’Inghilterra.

Dove vedere Galles-Sudafrica

Galles-Sudafrica verrà trasmessa dalla Rai su Rai 2 o in streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play. In Italia la Coppa del Mondo di rugby 2019 è trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 2 e Rai Sport. Gli incontri saranno commentati da Andrea Fusco e dagli ex giocatori Andrea Gritti, Gianluca Guidi e Paolo Vaccari. Qui invece trovate tutti i modi per seguire in televisione e in streaming gli sport principali durante l’anno tra Sky, Dazn, Eurosport e Rai.

Le formazioni di Galles-Sudafrica

Galles 15 Halfpenny, 14 North, 13 Davies, 12 Parkes, 11 Adams, 10 Biggar, 9 Davies, 8 Moriarty, 7 Tipuric, 6 Wainwright, 5 Jones, 4 Ball, 3 Francis, 2 Owens, 1 Jones

Sudafrica 15 le Roux, 14 Nkosi, 13 Lukhanyo Am, 12 de Allende, 11 Mapimpi, 10 Pollard, 9 de Klerk, 8 Vermeulen, 7 du Toit, 6 Kolisi, 5 de Jager, 4 Etzebeth, 3 Malherbe, 2 Mbonambi, 1 Mtawarira