Manchester City-Atalanta di Champions League in TV e in streaming

Manchester City-Atalanta è una delle partite del terzo turno dei gironi di UEFA Champions League. Si gioca stasera alle 21 all’Etihad Stadium di Manchester e sarà trasmessa anche in chiaro. Fra la brutta sconfitta all’esordio contro la Dinamo Zagabria e quella subita nei minuti di recupero contro lo Shakhtar Donetsk, l’Atalanta è decisamente migliorata. Ma deve ancora riuscire a ottenere il suo primo punto in Champions League. Stasera sarà peraltro impegnata in quella che è probabilmente la partita internazionale più prestigiosa della sua storia, a Manchester contro i campioni d’Inghilterra da due anni consecutivi allenati da Pep Guardiola.

Dove vedere Manchester City-Atalanta

Manchester City-Atalanta verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 con il commento di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. Si potrà seguire anche in streaming tramite il sito del canale, qui. Sky la trasmetterà invece su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Fabio Caressa e Fabio Bergomi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di City-Atalanta

Manchester City (4-2-3-1) Ederson; Cancelo, Fernandinho, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan; Mahrez, Silva, Sterling; Aguero

Atalanta (3-4-2-1) Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel