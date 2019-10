Boca Juniors-River Plate, semifinale di Copa Libertadores, in diretta streaming

Boca Juniors-River Plate è la semifinale di ritorno di Copa Libertadores, il più importante torneo per squadre di club del calcio sudamericano. Si gioca questa notte quando in Italia saranno le 2.30 alla Bombonera di Buenos Aires, lo stadio del Boca Juniors, e sarà trasmessa su Dazn. Venti giorni fa, nella semifinale di andata, il River Plate ha vinto 2-0 in casa sua, meritando ampiamente una vittoria che ora per il Boca sarà molto difficile da recuperare. A Buenos Aires l’attesa è molto alta, per quello che c’è in palio e per la grande rivalità tra le due tifoserie che in passato — anche solo pochi mesi fa — ha spesso generato disordini e violenze che hanno fatto molto discutere.

Quando Boca e River si ritrovano di fronte in coppa succede sempre qualcosa, specialmente in concomitanza con le partite decisive. L’anno scorso ci misero un mese per disputare andata e ritorno della finale, invece che le due settimane previste inizialmente. Si iniziò l’11 novembre con la partita di andata e si finì il 9 dicembre con quella di ritorno. Nell’arco di quel mese accadde di tutto e ci furono complessivamente quattro rinvii. Nel 2015 si incontrarono invece agli ottavi di finale, e al ritorno i tifosi del Boca, per evitare l’eliminazione sul campo, spruzzarono spray al peperoncino contro i giocatori del River, provocando la sospensione dell’incontro la successiva sconfitta a tavolino.

Dove vedere Boca Juniors-River Plate

Boca Juniors-River Plate sarà trasmessa n diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Dal 20 settembre è disponibile anche su Sky al canale Dazn 1. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di River-Boca

Boca Juniors (4-4-2) Andrada; Buffarini, Lopez, Izquierdoz, Mas; Salvio, Marcone, Almendra, Mac Allister; Tevez, Abila

River Plate (4-4-2) Armani; Montiel, Martinez Quarta, Pinola, Casco; Fernandez, Perez, Palacios, De la Cruz; Suarez, Santos Borré

L’ex capitano della Roma, Daniele De Rossi, che da giugno gioca nel Boca Juniors, ha risolto i problemi fisici che lo avevano fermato nelle ultime settimane ed è stato convocato. Se giocherà, sarà il suo primo Superclasico argentino alla Bombonera, dopo quello giocato in campionato al Monumental di Nunez lo scorso settembre, finito 0-0.

