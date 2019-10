Sassuolo-Inter in diretta TV e in streaming

Sassuolo-Inter è la prima partita dell’ottava giornata di Serie A in programma domenica. Si gioca alle 12.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Due settimane fa, nell’ultima partita di Serie A disputata, l’Inter è stata battuta in casa dalla Juventus e non è più prima in classifica. Rimane però a un solo punto di distanza dalla Juventus e fino a novembre, Champions League esclusa, avrà un calendario alla portata che la vedrà giocare contro Sassuolo, Parma, Brescia, Bologna e Verona. Il Sassuolo invece non vince in campionato da quasi un mese.

Dove vedere Sassuolo-Inter

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Dal 20 settembre 2019 Dazn è disponibile anche su Sky al canale Dazn 1. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter

Sassuolo (4-3-3) Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Defrel, Caputo

Inter (3-5-2) Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lautaro, Lukaku

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link di questa pagina.