Cosa c’è stasera in tv

L’offerta tv di stasera è molto tradizionalmente da-sabato-sera: c’è la prima puntata della quinta edizione di uno dei vari talent show di Maria De Filippi, un documentario sulla Sicilia del Gattopardo, Don Camillo e Peppone in trasferta in Russia, un film con Bruce Willis e uno con Jason Statham (perché possiate scegliere il vostro attore preferito nella categoria “attori calvi di film d’azione”), e un lungometraggio animato che a voi adulti sembrerà segretamente dedicato ai corrieri di Amazon.

Rai 1

21.25 – Ulisse, il piacere della scoperta

La quarta puntata di Ulisse è dedicata alla Sicilia del Gattopardo, e ai luoghi che ispirarono il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e il film di Luchino Visconti.

Nella 4^ puntata di #Ulisse il fascino di una terra ricchissima immortalata dalla letteratura e dal cinema.

Rai 2

21.05 – N.C.I.S.

Episodio della 16esima stagione della serie poliziesca sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines. Sarà seguito da un episodio di un’altra serie, di genere simile: F.B.I.

Rai 3

21.30 – Le ragazze

Terza edizione del programma condotto da Gloria Guida che racconta vite di donne italiane, famose e non solo, le cui storie dicono molto anche sulla storia del nostro paese e su come sono cambiati usi e costumi, come si dice.

Rete 4

21.30 – Il compagno Don Camillo

È un film del 1965, il quinto e ultimo della saga sul sindaco comunista e il parroco di Brescello ideata da Giovannino Guareschi. Peppone va in Russia con una delegazione municipale perché Brescello viene gemellata con una cittadina russa. Don Camillo si unisce segretamente alla delegazione. Cosa può andare storto.

Canale 5

21.20 – Tu si que vales

Prima puntata della quinta edizione del talent show in cui Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari giudicano le esibizioni di aspiranti artisti in qualsiasi disciplina.

Italia 1

21.20 – Cicogne in missione

Visto che siete adulti farete fatica a non pensare che questo lungometraggio di animazione non sia in realtà segretamente dedicato ai corrieri di Amazon. Come dimostrato anche in un recente Fast & Furious, un bambino piccolissimo è un pessimo bagaglio quando devi scappare o combattere contro i cattivi.

La7

21.15 – Little Murders

Su La7 vanno in onda due episodi della serie francese ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

Nove

21.30 – In the name of the king

Le uniche cose che dovete sapere di questo film sono queste: è un film fantasy del 2007, con Jason Statham come protagonista. I cattivi sono praticamente orchetti zombie telecomandati. Il trailer contiene la fase «Avrò la mia vendetta». Spoiler!

Rai Quattro

21.12 – Blindato

Un gruppo di guardie giurate vuole rapinare l’azienda per cui lavora (si parla di un trasporto da 42 milioni di dollari) ma – non ve lo aspettavate, eh – non va tutto come previsto. Il cast non è male: Matt Dillon, Laurence Fishburne, Jean Reno e Milo Ventimiglia, tra gli altri.

Iris

21.oo – Hostage

Bruce Willis è un negoziatore specializzato a salvare ostaggi in situazioni delicate. All’inizio del film fallisce gravemente, ma poi la sua specializzazione tornerà molto utile quando viene coinvolta anche la sua famiglia.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Red Dawn – Alba rossa

Sky Cinema Romance

21.00 – Che fine hanno fatto i Morgan?