I nuovi parquet della NBA e le cose che raccontano

La 74ª edizione del campionato di basket NBA inizierà il 22 ottobre. Gli equilibri della lega sono stati stravolti durante la pausa estiva come non accadeva da tempo. La prima storica vittoria del titolo da parte dei Toronto Raptors ha di fatto terminato il ciclo vincente dei Golden State Warriors, i quali, dopo aver perso le finali, si sono trasferiti da Oakland a San Francisco e hanno perso uno dei loro campioni, Kevin Durant, ingaggiato dai Brooklyn Nets. Golden State e Brooklyn sono le squadre che sono cambiate di più, non solo per i giocatori. I primi giocheranno infatti nel nuovo campo del Chase Center di San Francisco e per l’occasione hanno rinfrescato la loro immagine, così come Brooklyn, che con Kevin Durant e Kyrie Irving spera di disputare la sua stagione più importante. In attesa dell’inizio, tutte queste novità, e tante altre, sono state anticipate dai parquet sui quali giocheranno le trenta squadre della lega, tra nuovi inizi, anniversari e altre celebrazioni.

I campioni in carica dei Toronto Raptors, dopo il loro primo titolo, hanno perso il loro trascinatore, Kawhi Leonard, trasferitosi ai Los Angeles Clippers. Le ambizioni dei canadesi rimangono comunque alte e per questa stagione la società ha scelto di riesumare il suo primo stemma, che sarà su una nuova divisa e sul parquet della Scotiabank Arena di Toronto. Anche i Memphis Grizzlies e gli Utah Jazz torneranno ad usare i loro vecchi stemmi degli anni Novanta e Duemila. I Cleveland Cavaliers festeggeranno invece i cinquant’anni dalla fondazione, così come i Portland Trail Blazers. A Los Angeles, i Clippers giocheranno su un campo ispirato allo stile di Grand Theft Auto, famosa serie di videogiochi ambientati in California.

Il campo dei Brooklyn Nets è stato invece uno dei parquet più apprezzati in NBA negli ultimi anni, con tavole di legno scuro intrecciate tra linee bianche e una cornice nera. Quest’anno però cambierà, come è cambiata la squadra dopo tanti anni deludenti. I Nets giocheranno per la prima volta su un parquet color legno stagionato e grigio cemento, a rappresentare i campi da gioco di tutta Brooklyn. Le scritte a bordo campo saranno poi dello stesso font usato nella segnaletica della metropolitana di New York.