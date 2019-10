Cosa c’è stasera in tv

Questa sera in tv ci sono grossi nomi. Ci sono il commissario Montalbano, John Rambo e James Bond, solo per citare i tre più famosi che non saranno nell’ultima puntata di Temptation Island VIP o nella nuova puntata di Stasera tutto è possibile, su Rai Due. Per il resto: Presa Diretta, Quarta Repubblica o una nuova puntata di Grey’s Anatomy su La7.

Rai Uno

21.25 – Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano

Ennesima replica della celebre fiction tratta dalla serie di romanzi di Andrea Camilleri.

Rai Due

21.20 – Stasera tutto è possibile

Quinta edizione dello show comico in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport partecipano a vari giochi. Nelle prime edizioni il presentatore era stato Amadeus, mentre in quest’ultima è il ballerino Stefano De Martino.

Rai Tre

21.45 – Presa Diretta: Vertenza Italia

Stasera il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona si occupa tra l’altro del Portogallo e del successo della sinistra alle ultime elezioni. Ne avevamo parlato anche qui e qui.

Questa sera #Presadiretta racconta la storia del Portogallo, che nel 2012 aveva sfiorato il default e subito le durissime misure di austerity in cambio degli aiuti europei, ma che poi ha vinto la scommessa della rinascita. Come ha fatto a rimettere a posto i conti?

21.20 #Rai3 pic.twitter.com/p2lz6OMAFV — Presa Diretta (@Presa_Diretta) October 14, 2019

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Nicola Porro.

Canale 5

21.35 – Temptation Island Vip

Ultima puntata del programma che cerca di distruggere delle relazioni amorose (o, ma sono punti di vista, di rafforzarle). I concorrenti sono coppie di personaggi famosi i cui componenti sono separati e passano del tempo a far niente, in un bel posto, circondati da persone giovani e belle il cui unico ruolo è sedurle o comunque farli sentire belli, simpatici e intelligenti.

La fine di un percorso, sentimenti messi a dura prova, una sola decisione: STASERA scopriremo se le tre coppie rimaste a #TemptationIslandVip usciranno insieme o separate! Vi aspettiamo alle 21.20 su Canale 5 per l'ULTIMA IMPERDIBILE PUNTATA! 😎🔥 pic.twitter.com/KUDn4vGTAZ — Temptation Island (@TemptationITA) October 14, 2019

Italia 1

21.20 – John Rambo

Film del 2008, quarto capitolo della serie iniziata nel 1982 e basata sul personaggio di John Rambo interpretato da Sylvester Stallone. In questo film, Rambo deve rinunciare alla vita pacifica che si era costruito in Thailandia per salvare un gruppo di missionari americani presi prigionieri da miliziani birmani.

La7

21.15 – Grey’s Anatomy

Nuova puntata della quindicesima stagione della nota serie tv, andata in onda l’anno scorso negli Stati Uniti e nei mesi scorsi a pagamento su Sky.

Un ottimo inizio… o no? 😉

Vi aspettiamo alle 21:15 per il quarto episodio della 15a stagione di #GreysAnatomy da quest'anno anche in live streaming #GreysAnatomy15 #14ottobre 🎞️👩‍⚕️👨‍⚕️😷 pic.twitter.com/SZEuriqD5O — La7 (@La7tv) October 14, 2019

TV8

21.30 – 007 – Vendetta privata

Sedicesimo film della saga di 007, uscito nel 1989 e con Timothy Dalton nel ruolo del famoso agente segreto.

Rai Movie



21.10 – Il grande giorno di Jim Flagg

Western degli anni Sessanta con Robert Mitchum e George Kennedy.

Nove



21.20 – G.I. Joe – La vendetta

Film del 2013 con Channing Tatum, Dwayne “The Rock” Johnson e Bruce Williams. I G.I. Joe sono una squadra scelta di soldati, che però cadono in un’imboscata ordinata, a quanto pare, proprio dal presidente degli Stati Uniti. In realtà, questo è stato sostituito dagli antagonisti, i Cobra, che vogliono impossessarsi dell’arsenale nucleare della nazione. Consigliato per chi ha voglia di spari, esplosioni e missioni rocambolesche.

Sky

21.15 – Sky Cinema Uno: Bohemian Rhapsody



21.15 – Sky Cinema Ritorno al Futuro: Platoon