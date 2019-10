La sinistra ha vinto le elezioni in Portogallo

Confermando i sondaggi e le aspettative, le elezioni parlamentari in Portogallo sono state vinte dal Partito Socialista e dai suoi alleati che sostenevano il governo di sinistra in carica fino a oggi e guidato da António Costa. In un’elezione che ha avuto la quota di astenuti maggiore di sempre, le proiezioni danno il PS tra il 36% e il 40%, risultati considerati una vittoria o una grande vittoria (che per poco non gli daranno però una maggioranza assoluta), e i suoi maggiori rivali del PSD tra il 24% e il 28%. Insieme ai partiti alleati il PS potrebbe avere i due terzi dei seggi in parlamento necessari per approvare delle riforme costituzionali.