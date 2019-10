Fotofinish

Tra le foto sportive della settimana ci sono quelle dei Mondiali di ginnastica artistica, dove si distinguono le medaglie d’oro di Simone Biles, la felicità del brasiliano Arthur Mariano, ginnaste che sembrano senza testa o fotografate a testa ingiù, anche se in quanto a scenografia se la giocano con un’acrobata in una strada vuota di Tel Aviv. Poi ci sono il maratoneta Eliud Kipchoge che ha stabilito un record – non riconosciuto – per l’atletica correndo la maratona in meno di due ore, precisamente in 1 ora, 59 minuti e 40 secondi, come ci tiene ad indicare e una foto per farvi un’idea della barche alla regata della Barcolana – qui trovate una raccolta più estesa. Mentre per finire, al Gran Premio di Formula 1 del Giappone, valeva la pena fotografare la squadra della Mercedes festeggiare la vittoria del titolo costruttori.