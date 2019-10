Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Giappone

Mancano cinque gare alla fine del Mondiale, e non c’è ancora un vincitore matematico: Hamilton con il terzo posto si è portato a 338 punti, perdendone nove di vantaggio su Bottas, che ora è a 274. Al terzo posto c’è Leclerc con 223 punti. Con il risultato di oggi, la Mercedes ha già vinto matematicamente il titolo costruttori, per il sesto anno consecutivo: ha 612 punti, contro i 435 della Ferrari.

Dalla pole era partito Vettel, seguito da Leclerc, Bottas e Hamilton. Un errore di Vettel in partenza ha consentito un sorpasso alla prima curva di Bottas, mentre Leclerc ha subito un danno nei primi istanti della gara che lo ha costretto subito a una sosta ai box. Vettel ha fatto poi un’ottima seconda parte di gara, e negli ultimi giri è riuscito a difendere con successo i ripetuti tentativi di sorpasso di Hamilton.

Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Formula 1 del Giappone, corso domenica mattina sul circuito di Suzuka: al secondo posto è arrivato Sebastian Vettel della Ferrari, al terzo Lewis Hamilton della Mercedes. La gara si è svolta sotto il sole, nonostante le preoccupazioni per le piogge e i venti portati dal tifone Hagibis, che aveva costretto gli organizzatori a spostare le qualifiche nello stesso giorno della gara (si sono corse quando in Italia erano le 3 di mattina).

