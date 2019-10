Cosa c’è stasera in TV

Questa sera in TV ci sono quattro film interessanti e, come tutte le domeniche, una nuova puntata di Che tempo che fa (o di Live. Non è la d’Urso, se è più il vostro genere) per chi non ha voglia di vedere un film. I film comunque sono il primo Fast & Furious senza Paul Walker, il film per cui Jack Nicholson ed Helen Hunt vinsero gli Oscar come migliori attori, un film di gangster girato da Ridley Scott e uno con Isabelle Huppert di un paio di anni fa. A Che tempo che fa, tra gli altri, saranno ospitati Roberto Saviano e i figli di Daphne Caruana Galizia, la giornalista d’inchiesta maltese uccisa nel 2017 sulla cui morte ancora non è stata fatta chiarezza.

Rai 1

21.25 – Imma Tataranni

Quarta puntata della nuova fiction Rai ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia e con protagonista Vanessa Scalera nel ruolo di una sostituta procuratrice di Matera.

Rai 2

21.05 – Che tempo che fa

Nuova stagione del talk show presentato da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il programma da quest’anno è su Rai2 invece che su Rai1. Tra gli ospiti di questa sera ci sono, insieme a Roberto Saviano, Matthew, Andrew e Paul Caruana Galizia, i figli di Daphne Caruana Galizia, la giornalista d’inchiesta maltese uccisa il 16 ottobre 2017. Qui potete leggere la sua storia, in breve, e un estratto del libro che raccoglie i suoi articoli che uscirà mercoledì.

Rai 3

20.30 – Il borgo dei borghi

Continua il programma condotto da Camila Raznovich che racconta i piccoli borghi italiani e che chiede agli spettatori di votare il loro preferito. I paesini in gara sono 60, tre per ogni regione italiana; 40, due per regione, sono nuovi, i restanti 20 hanno già partecipato alle edizioni precedenti del programma, iniziato nel 2014.

Questa sera alle 20.30 su @RaiTre torna #IlBorgoDeiBorghi con @camilaraznovich

Rete 4

21.30 – Uss Indianapolis

Un film piuttosto brutto su una storia interessante, quella della nave coinvolta nel più grave naufragio della storia della marina americana. Fu affondata nel 1945 da un sommergibile giapponese, mentre navigava nel mare delle Filippine. Morirono 880 marinai. Nel 2017 il relitto della nave fu trovato grazie agli sforzi di una spedizione finanziata da Paul Allen, il co-fondatore di Microsoft, e basata sulle ricerche di Richard Hulver, uno storico esperto di battaglie navali. Nel film c’è Nicholas Cage.

Canale 5

21.14 – Live. Non è la d’Urso

Il nuovo programma serale di Barbara d’Urso.

Italia 1

21.20 – Fast & Furious 8

Uscito nel 2017 è, come si capisce, l’ottavo film della saga di Fast and Furious, che iniziò nel 2001 con un film sulle corse clandestine d’auto e un poliziotto sotto copertura che si affezionava alla gang e doveva decidere da che parte stare. Nel cast ci sono, tra facce vecchie e facce nuove, Vin Diesel, Dwayne “The Rock” Johnson, Jason Statham, Kurt Russell, il rapper Ludacris, Michelle Rodriguez, Helen Mirren e Charlize Theron, che fa la cattiva con le treccine bionde. È il primo film della saga a essere stato girato dopo la morte di Paul Walker.

La7

20.35 – Non è l’Arena

Su La7 c’è il programma di approfondimento e inchieste condotto da Massimo Giletti.

Questa sera a @nonelarena parleremo anche di #vitalizi, con un viaggio da Nord a Sud tra #Trentino Alto Adige e #Sicilia, le uniche 2 #Regioni che ancora non si sono adeguate al taglio imposto dallo Stato

Rai Quattro

21.10 – Elle

Film del 2016 in cui Isabelle Huppert interpreta una donna a capo di un’azienda di videogiochi che un giorno viene aggredita e violentata a casa propria da uno sconosciuto con un passamontagna. Non volendo sporgere denuncia a causa delle sue esperienze negative con i giornalisti, inizia così un’indagine personale per scoprire l’identità del suo aggressore. Vinse il premio come miglior film straniero ai Golden Globe del 2017.

Rai Movie

21.10 – Qualcosa è cambiato

Film del 1997 per cui Jack Nicholson e Helen Hunt ottennero rispettivamente l’Oscar come miglior attore e miglior attrice. Racconta di uno scrittore di romanzi rosa misantropo, razzista e omofobo che per una serie di eventi si trova a cambiare i suoi atteggiamenti nei confronti del mondo.

Iris

21.13 – American gangster

Film di Ridley Scott del 2007 con Denzel Washington e Russell Crowe. Racconta la storia vera di un narcotrafficante di New York, Frank Lucas, a partire dal 1968.

Sky

Sky Cinema Action

21.00 – Solo: A Star Wars Story