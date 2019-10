Cosa c’è stasera in TV

Per chi stasera ha voglia di restare a casa a guardare qualcosa in TV ci sono una partita di qualificazione agli Europei di calcio del 2020 (se l’Italia vince e altre stelle si allineano avremo la certezza matematica della qualifica) o, in alternativa, una serie di film: uno di gangster su Rai Quattro, uno romantico su Canale 5, una commedia italiana su Italia Uno, un classico su Rete 4 e un film ansiogeno su Iris. Se nessuno di questi vi ispira, da ieri su Netflix c’è Shrek.

Rai 1

20.30 – Italia-Grecia

Partita di qualificazioni agli Europei di calcio del 2020: si gioca alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita può dare alla Nazionale italiana la matematica certezza della qualificazione agli Europei se arriverà una vittoria, e se contemporaneamente la Bosnia batterà la Finlandia, oppure l’Armenia non vincerà contro il Lichtenstein. L’Italia è infatti prima nel girone con 18 punti, punteggio pieno, davanti alla Finlandia con 12 e all’Armenia con 9, quando mancano quattro giornate alla fine.

Rai 2

21.05 – N.C.I.S.

Episodio della 16esima stagione della serie poliziesca sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines. Sarà seguito da un episodio di un’altra serie, di genere simile: F.B.I..

Rai 3

21.30 – Le ragazze

Terza edizione del programma condotto da Gloria Guida che racconta vite di donne italiane, famose e non solo, le cui storie dicono molto anche sulla storia del nostro paese e su come sono cambiati usi e costumi, come si dice.

Rete 4

21.30 – Don Camillo monsignore ma non troppo

È un film del 1961, il quarto della saga sul sindaco comunista e il parroco di Brescello ideata da Giovannino Guareschi. In questo episodio i litigi e dispetti tra i due sono legati alla costruzione di una casa popolare, al matrimonio del figlio di Peppone e a una vincita al Totocalcio, tra le altre cose.

Canale 5

21.12 – Adaline

Film del 2015 con Blake Lively, Michiel Huisman e Harrison Ford. Parla di una donna che negli anni Trenta, dopo un incidente automobilistico, subisce uno strano fenomeno soprannaturale che ne arresta l’invecchiamento. Può fare al caso vostro se vi piacciono le storie romantiche e non l’avete ancora visto.

Italia 1

21.14 – La peggior settimana della mia vita

Commedia italiana del 2011, ispirata a una serie omonima britannica. Racconta la settimana che precede il matrimonio del protagonista e c’entrano i cattivi rapporti di lui (interpretato da Fabio De Luigi) con i futuri suoceri.

La7

21.15 – Little Murders

Su La7 vanno in onda due episodi della serie francese ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

Nove

21.25 – L’ombra del sospetto

Film del 2008 con Liam Neeson che interpreta un uomo che scopre una relazione extraconiugale della moglie dopo la sua morte. Nel cast c’è anche Antonio Banderas.

Rai Quattro

21.14 – Chi è senza colpa

È l’ultimo film in cui compare l’attore James Gandolfini, protagonista della serie tv I soprano. Uscì nel 2014 e racconta una storia di rapine e gangster ambientata a Brooklyn. Il protagonista è interpretato da Tom Hardy e c’è anche Noomi Rapace.

Iris

21.15 – Awake – Anestesia cosciente

Film del 2007 con Hayden Christensen e Jessica Alba, molto molto ansiogeno: parla di un uomo che si sottopone a un intervento di trapianto di cuore e si ritrova cosciente durante l’operazione senza la possibilità di comunicarlo ai medici.

Sky

Sky Cinema Due

21.15 – Indivisibili

Sky Cinema Romance

21.00 – Suite francese