Italia-Grecia in diretta tv o in streaming

Italia-Grecia è la partita di stasera delle qualificazioni agli Europei di calcio del 2020: si gioca alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, e sarà trasmessa dalla Rai. Italia-Grecia può dare alla Nazionale italiana la matematica certezza della qualificazione agli Europei se arriverà una vittoria, e se contemporaneamente la Bosnia batterà la Finlandia, oppure l’Armenia non vincerà contro il Lichtenstein. L’Italia è infatti prima nel girone con 18 punti, punteggio pieno, davanti alla Finlandia con 12 e all’Armenia con 9, quando mancano quattro giornate alla fine.

Dove vedere Italia-Grecia

Come tutte le partite della Nazionale maggiore, Italia-Grecia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 1 e Rai 1 HD a partire dalle 20.40. La partita si potrà seguire anche in diretta streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play, raggiungibile da questo link.

Le probabili formazioni di Italia-Grecia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.

GRECIA (5-4-1): Vlachodimos; Bakakis, Siovas, Retsos, Stafylidis; Fetfatzidis, Kourbelis, Zeca, Bouchalakis, Vrousai; Koulouris.