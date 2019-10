È iniziata l’operazione militare turca in Siria

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha annunciato l’inizio di una nuova operazione militare nel nordest della Siria contro i curdi siriani. I media turchi dicono che i primi bombardamenti sono stati compiuti contro la città di Ras Al Ain, al confine tra Turchia e Siria, ma sono state sentite esplosioni in diverse altre zone di frontiera: per il momento non ci sono notizie di un’invasione di terra. L’operazione, ha detto Erdoğan, coinvolge anche l’Esercito Libero Siriano, gruppo ribelle sunnita che negli ultimi anni aveva già partecipato a offensive turche in Siria in funzione anti-curdi.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019