Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan

Il Milan ha ingaggiato Stefano Pioli come suo nuovo allenatore in sostituzione di Marco Giampaolo, esonerato martedì dopo il deludente inizio di stagione della squadra. Pioli ha firmato un contratto biennale e verrà presentato oggi pomeriggio alle 13 nella sede del club a Milano. Con la sosta autunnale dei campionati, il nuovo allenatore avrà due settimane di tempo per svolgere i primi allenamenti in vista della partita di campionato contro il Lecce del 20 ottobre.

Pioli, che ha 53 anni ed è stato calciatore professionista negli anni Ottanta, è considerato un allenatore di seconda fascia apprezzato più per pragmatismo e capacità gestionali che per un particolare stile di gioco. Ha raggiunto l’apice della sua carriera da allenatore nel 2015 con il terzo posto ottenuto in campionato con la Lazio. Ha allenato molte delle cosiddette provinciali e un solo grande club di Serie A: l’Inter, per mezza stagione tra il 2016 e il 2017. Ha concluso il suo ultimo incarico in Serie A nella passata stagione, dimettendosi dalla Fiorentina con la squadra in decima posizione.