Il Milan ha esonerato Marco Giampaolo

Il Milan ha annunciato di avere esonerato l’allenatore Marco Giampaolo, assunto dalla società circa tre mesi fa. Giampaolo, che ha 52 anni e in carriera ha allenato diverse squadre fra cui Sampdoria, Empoli e Siena, nella sua breve carriera al Milan ha ottenuto moltissime difficoltà: nelle prime sette giornate di Serie A aveva ottenuto appena 9 punti, subendo peraltro tre sconfitte consecutive (l’ultima delle quali la settimana scorsa in casa contro la Fiorentina). Sembra che il Milan sostituirà Giampaolo con Stefano Pioli, ex allenatore di Inter, Lazio e Fiorentina: secondo i quotidiani sportivi Pioli e il Milan hanno già trovato un accordo per un contratto di due anni, ma la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente.

La sconfitta nel derby contro l’Inter fa era stata meritata. Nel successivo turno infrasettimanale contro il Torino, sconfitta a parte, la prova del Milan era stata tutto sommato positiva. Per la Fiorentina, Giampaolo aveva confermato la formazione di Torino, schierando per la prima volta la stessa formazione iniziale per due partite consecutive. Oltre alla terza sconfitta consecutiva era arrivata però una prestazione più che deludente, con la squadra disunita e in balia della Fiorentina per ampi tratti di partita. La vittoria di misura ottenuta contro il Genoa nell’ultima giornata di Serie A, giocata sabato 5 ottobre, non ha inciso più di tanto sulla decisione della dirigenza del Milan.

Nelle prime sette partite della stagione si è vista molto raramente l’impostazione di gioco offensiva che Giampaolo aveva dato a diverse sue squadre nel corso della sua carriera: diversi giocatori erano parsi inoltre fuori forma o completamente avulsi dal gioco della squadra. Su tutti Krzysztof Piątek, che sembra un giocatore completamente diverso da quello che nello scorso campionato ha segnato 30 gol fra Genoa e Milan.