Le foto della partita fra vecchie glorie del calcio italiano e tedesco

Lunedì sera allo Sportpark Ronhof di Fürth, in Baviera, si è giocata una partita benefica tra le vecchie glorie del calcio italiano e tedesco. Tra le due nazionali c’erano complessivamente 17 campioni del mondo. Per l’Italia hanno giocato i campioni del 2006 Francesco Totti, Fabio Cannavaro, Luca Toni e Andrea Pirlo, ma anche Bruno Conti e Pietro Vierchowod, campioni del mondo nel 1982, oltre a ex giocatori degli anni Novanta come Totò Schillaci e Moreno Torricelli. Lo stesso miscuglio di vecchie glorie era in campo per la Germania, che ha giocato con i vari Jürgen Klinsmann, Torsten Frings, Jens Nowotny, Alexander Zickler e Roman Weidenfeller. È finita 3-3 con i gol di Toni, Totti e Damiano Tommasi per l’Italia e le autoreti di Cannavaro e Panucci, più un gol di Philipp Wollscheid allo scadere per la Germania.