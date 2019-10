Genoa-Milan in TV e in streaming

Genoa-Milan è l’anticipo della settima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà trasmessa su Dazn. Per la prima volta in ottant’anni di storia del campionato di calcio, il Milan ha iniziato la stagione con quattro sconfitte in sei partite. L’ultima è arrivata domenica scorsa contro la Fiorentina: l’impressione è che per il Milan stia iniziando l’ennesimo anno di transizione. I cambiamenti avvenuti nella società negli ultimi mesi si stanno riflettendo ancora sulla squadra, in questo momento molto lontana dalle idee di Marco Giampaolo. Ma nemmeno il Genoa se la sta passando bene: non vince da più di un mese e il suo allenatore, Aurelio Andreazzoli, è considerato a rischio.

Dove vedere Genoa-Milan

Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito per chi si iscrive entro il 6 ottobre, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Dal 20 settembre Dazn è disponibile anche su Sky al canale Dazn 1. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le formazioni di Genoa-Milan

Genoa (3-5-2) Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Pajac; Pinamonti, Kouame

Milan (4-3-1-2) Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Leao

