Serie A, le partite della settima giornata

La settima giornata del campionato di Serie A 2019/20 si disputa tra sabato 5 e domenica 6 ottobre. È l’ultima giornata prima della sosta settimanale per le partite delle nazionali e cade inoltre esattamente a novant’anni dall’inizio del primo campionato a girone unico della storia del calcio italiano, che fu anche il primo a chiamarsi Serie A. La ricorrenza verrà celebrata prima di ogni partita in programma, che saranno nove e non dieci come al solito: Brescia-Sassuolo è stata infatti rinviata al 18 dicembre in seguito alla morte del presidente del Sassuolo, Giorgio Squinzi.

Sabato

15.00

Spal-Parma 1-0

31° Petagna

18.00

Verona-Sampdoria [Sky]

20.45

Genoa-Milan [Dazn]

Domenica

12.30

Fiorentina-Udinese [Dazn]

15.00

Atalanta-Lecce [Dazn]

Bologna-Lazio [Sky]

Roma-Cagliari [Sky]

18.00

Torino-Napoli [Sky]

20.45

Inter-Juventus [Sky]

Domenica sera Inter e Juventus giocheranno nel posticipo della settima giornata. Nel derby d’Italia, l’Inter ha l’occasione per portarsi a cinque punti di vantaggio mentre la Juventus può recuperarne due e tornare prima.

Inter 18 Juventus 16 Atalanta 13 Napoli 12 Roma 11 Lazio 10 Cagliari 10 Torino 9 Parma 9* Fiorentina 8 Bologna 8 Udinese 7 Sassuolo 6 Milan 6 Brescia 6 Lecce 6 Verona 6 Spal 6* Genoa 5 Sampdoria 3

* Una partita in più