Le previsioni meteo per domani, sabato 5 ottobre

Domattina in molte parti del Nord la giornata inizierà col sole: magari “timido”, ma comunque sole. Il cielo dovrebbe restare più o meno sereno per tutto il giorno, fatta eccezione per le aree alpine, dove nel tardo pomeriggio potrebbe anche piovere. Il tempo sarà un po’ peggiore al Centro, dove sono previste deboli precipitazioni anche sulle aree tirreniche, e possibili temporali su Toscana e Sardegna. Cielo nuvoloso e coperto anche al Sud, dove sono previsti possibili piogge e temporali sulle aree tirreniche.

Le previsioni per Roma

Niente pioggia, e visto che è ottobre bisognerà iniziare ad accontentarsi.

Le previsioni per Milano

Niente pioggia, e addirittura il sole per tutto il giorno.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.