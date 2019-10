Barcellona-Inter in diretta TV e in streaming

Barcellona-Inter è una delle partite valide per la seconda giornata dei gironi di UEFA Champions League in programma oggi. Si gioca stasera alle 21 al Camp Nou di Barcellona e sarà trasmessa da Sky. L’Inter ritorna a giocare a Barcellona nei gironi di Champions League dopo quasi un anno esatto dall’ultima volta: nel 2018, con un altro allenatore e una squadra diversa, perse 2-0 e poi in casa al ritorno pareggiò 1-1. Come un anno fa, il Barcellona sarà senza Lionel Messi, che ha avuto un problema muscolare: partirà dalla panchina e sarà sostituito dal ventunenne Carles Perez, schierato nel tridente offensivo accanto a Luis Suarez e Antoine Griezmann. Dopo il suo peggior inizio di stagione dal 2005, il Barcellona si sta riprendendo e viene da due vittorie consecutive in campionato, contro Getafe e Villarreal.

Anche l’Inter avrà un titolare assente: il centravanti Romelu Lukaku, rimasto a Milano per un affaticamento muscolare in vista del derby d’Italia contro la Juventus di domenica. Stasera in attacco giocheranno Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, ex del Barcellona. Dopo il deludente pareggio all’esordio in casa contro lo Slavia Praga, l’Inter di Antonio Conte proverà a tornare dalla Spagna con almeno un punto, anche se giocare al Camp Nou è sempre complicato e una sconfitta è da mettere in conto.

Dove vedere Barcellona-Inter

Barcellona-Inter verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Barcellona-Inter

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Pique, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Perez, Suarez, Griezmann

Inter (3-5-2) Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Sanchez