Cosa c’è stasera in TV

Il palinsesto televisivo del martedì prende da stasera una forma che in gran parte manterrà anche per i prossimi martedì: con i soliti programmi di politica su Rai 3 e La 7, con la serie tv di Rai 1, e, da oggi, con Le Iene su Italia 1. Per chi fosse in cerca di altro, ci sono un film di fantascienza di Gabriele Salvatores e due commedie di Fausto Brizzi. Oppure, per chi dovesse spingersi oltre i primi canali, il western Corvo rosso non avrai il mio scalpo. Gli juventini e gli appassionati di calcio in chiaro potranno invece vedere Juventus-Bayer Leverkusen su Canale 5.

Rai Uno

21.30 — La strada di casa 2

Terza puntata della seconda stagione di una serie tv con Alessio Boni e Sergio Rubini, prodotta da Luca Barbareschi. L’ufficio stampa Rai presenta così la puntata di questa sera:

Fausto non può credere che suo figlio Lorenzo abbia davvero fatto del male a Irene, un’apparente coincidenza sembra dargli ragione: un bambino è scappato da una casa famiglia dove Irene operava come volontaria. Fausto si convince che sia questa la pista giusta e chiede a Baldoni di aiutarlo e fidarsi di lui. Ma I loro ricerche finiscono con una tragica scoperta: distrutta dal tradimento di Lorenzo, Irene ha lasciato un biglietto d’addio e si è uccisa, gettandosi in un fiume. Il dolore cala sulla Cascina Morta, ma sarà proprio questa la verità?

Rai Due

21.00 — Il ragazzo invisibile – Seconda generazione

Prima tv del sequel del film di Gabriele Salvatores su un ragazzo che, nel primo film, indossa per Halloween un costume da supereroe e scopre di poter diventare invisibile.

Rai Tre

21.20 — #cartabianca

Nuova puntata della nuova stagione del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

Mentre la maggioranza e l'opposizione si preparano alle elezioni regionali e l'Europa discute di un possibile accordo sui migranti, gli italiani si chiedono che cosa conterrà la nuova manovra economica. #cartabianca, con #BiancaBerlinguer, martedì alle 21.20 su @RaiTre. pic.twitter.com/LzYKZ6woBw — #cartabianca (@Cartabiancarai3) September 28, 2019

Rete 4

21.25 — Una vita

Una soap opera spagnola.

Canale 5

21.35 — Juventus-Bayer Leverkusen

Una delle partite del secondo turno della fase a gironi della Champions League. Nel primo la Juventus aveva pareggiato 2-2 con l’Atletico Madrid – in trasferta, dopo aver giocato bene e segnato i primi due gol – e il Bayer Leverkusen aveva perso a sorpresa contro la Lokomotiv Mosca.

Italia Uno

21.20 — Le Iene show

La prima puntata del noto programma che anche quest’anno andrà in onda il martedì e il giovedì. Le puntate del martedì saranno condotte da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

Le corna a lei hanno portato davvero bene! 😎https://t.co/BAdGDSWkOP — Le Iene (@redazioneiene) September 30, 2019

La 7

21.20 — DiMartedì

Quarta puntata del talk show condotto da Giovanni Floris.

TV8

21.25 — Maschi contro femmine

Commedia del 2010 di Fausto Brizzi, con Fabio De Luigi, Paola Cortellesi, Alessandro Preziosi, Nicolas Vaporidis, Carla Signoris, Nancy Brilli e Luciana Littizzetto. L’idea è raccontare il mondo e le storie d’amore contrapponendo la visione maschile a quella femminile, attraverso quattro storie particolari che poi si intrecciano tutte insieme.

Nove

21.25 — Il supplente 2

Reality show in cui un vip viene chiamato in una classe a fare lezione.

Rai 4

21.20 — Spy

Commedia d’azione con Melissa McCarthy che interpreta un’analista della CIA che fa un lavoro di ufficio collaborando con un agente sul campo, interpretato da Jude Law; la sua vita cambia quando c’è bisogno che vada in missione qualcuno con una faccia sconosciuta ai criminali che vendono armi ai gruppi terroristici.

Rai 5

21.15 — Dario Fo e Franca Rame

Un omaggio nei cinquant’anni dalla prima messa in scena, al Teatro Ariston di Sestri Levante, di Mistero Buffo, di cui la Rai parla così: «Un monologo senza scenario, senza musica, senza costumi, che sollecita l’immaginazione e la partecipazione degli spettatori con invenzioni drammatiche e linguistiche tali da regalare a Fo il Premio Nobel per la letteratura nel 1997».

E’ il 1 ottobre 1969 quando Dario Fo e Franca Rame portano a Teatro "Mistero Buffo". Lo spettacolo è stato rappresentato in tutto il mondo, con innumerevoli allestimenti.

Appuntamento con "Dario Fo e Franca Rame. La nostra storia" martedì 1 ottobre alle 21.15 su Rai5. pic.twitter.com/RySiFxe3q9 — Rai5 (@raicinque) October 1, 2019

Rai Movie

21.10 — Notte prima degli esami – Oggi

Altra commedia di Fausto Brizzi, che fa più o meno la stessa cosa di Notte prima degli esami, solo che nel 2006 e non nel 1989.

Iris

21.15 — Corvo rosso non avrai il mio scalpo

Ed eccolo, il western di questa sera. Uno niente male, tra l’altro: diretto da Sydney Pollack e con protagonista Robert Redford. Parla di un uomo che vuole stare in pace e lontano dai guai, ma che ci finisce in mezzo, ai guai, e dimostra di sapersela cavare. Il titolo originale era Jeremiah Johnson.

Sky

Sky Cinema Collection

21.15 — Ultimatum alla Tera