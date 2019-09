Milan-Fiorentina in diretta TV e in streaming

Milan-Fiorentina è il posticipo della sesta giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmessa da Sky. Dopo tre sconfitte in cinque giornate, le ultime due delle quali consecutive, il Milan deve tornare a vincere per non rimanere bloccato a metà classifica. Attualmente è dodicesimo a sei punti dal quarto posto. Anche la Fiorentina però ha bisogno di vincere, dato che dopo un inizio di stagione complicato in cui ha affrontato alcune delle migliori squadre del campionato, è ancora sedicesima a cinque punti. Viene da tre risultati utili consecutivi e a San Siro stasera proverà a ottenere altri punti.

Dove vedere Milan-Fiorentina

Milan-Fiorentina verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le formazioni di Milan-Fiorentina

Milan (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao

Fiorentina (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery