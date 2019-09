Sampdoria-Inter in TV e in streaming

Sampdoria-Inter è il secondo anticipo della sesta giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. L’Inter è la capolista del campionato, dopo cinque vittorie nelle prime cinque partite della stagione. È l’unica squadra a punteggio pieno e ha due punti di vantaggio sulla Juventus, che giocherà nel pomeriggio contro la Spal. La squadra di Antonio Conte ha dimostrato già grande compattezza e ci si aspetta che migliori ancora. La prossima settimana giocherà due partite molto impegnative contro Barcellona e Juventus. La Sampdoria invece ha iniziato male il campionato, con quattro sconfitte in cinque partite. Ha bisogno di fare punti alla svelta per non rimanere ultima in classifica.

Dove vedere Sampdoria-Inter

Sampdoria-Inter verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter

Sampdoria (3-5-2) Audero; Bereszynski, Chabot, Colley; Depaoli, Linetty, Ekdal, Vieira, Murru; Quagliarella, Rigoni

Inter (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Sanchez