Le partite della sesta giornata di Serie A e dove vederle

La sesta giornata del campionato di Serie A 2019/20 inizia sabato con tre anticipi: Juventus-Spal, Sampdoria-Inter e Sassuolo-Atalanta. Proseguirà poi domenica con altre sei partite, da Napoli-Brescia delle 12.30 al posticipo Milan-Fiorentina delle 20.45. L’ultima partita della sesta giornata è in programma lunedì sera tra Parma e Torino. Le prime squadre a giocare in questo turno di campionato (Juventus, Inter, Atalanta e Napoli) ritorneranno in campo tra martedì e mercoledì per il secondo turno della fase a gironi di UEFA Champions League.

Sabato

15.00

Juventus-Spal [Sky]

18.00

Sampdoria-Inter [Sky]

20.45

Sassuolo-Atalanta [Dazn]

Domenica

12.30

Napoli-Brescia [Dazn]

15.00

Lazio-Genoa [Sky]

Lecce-Roma [Dazn]

Udinese-Bologna [Sky]

18.00

Cagliari-Verona [Sky]

20.45

Milan-Fiorentina [Sky]

Lunedì

20.45

Parma-Torino [Sky]

La classifica di Serie A dopo le prime cinque giornate: