Cosa c’è stasera in TV

Stasera in televisione ci sono soprattutto cose fisse del venerdì, e quindi Propaganda Live, Tale e Quale show, la fiction Rosy Abate e Quarto Grado. I film sono già piuttosto visti: L’ultimo re di Scozia, parecchio, e Guardiani della Galassia, un po’ meno e nel caso da recuperare, anche se i film di supereroi non fanno per voi. Sennò su TV8 ci sono in chiaro le audizioni di X Factor che ieri sera erano a pagamento su Sky.

Rai Uno

21.25 – Tale e Quale Show

Quel programma condotto da Carlo Conti in cui personaggi dello spettacolo imitano famosi cantanti italiani e internazionali, giudicati da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Conosciuto anche come quel programma dove vengono periodicamente proposti blackface, una pratica ampiamente stigmatizzata negli altri paesi occidentali.

Rai Due

21.20 – SWAT

Episodi 21, 22 e 23 della seconda stagione della serie di CBS su una squadra dei reparti della polizia americana per le operazioni ad alto rischio.

Rai Tre

21.20 – Il principe abusivo

Film italiano del 2013, scritto e diretto dal comico Alessandro Siani. Racconta di una principessa di uno staterello europeo che vuole far parlare di sé e allora escogita un piano che prevede un finto fidanzamento con un uomo povero e poco colto. E poi che volete che succeda? Se ne innamora davvero.



Rete 4

21.20 – Quarto Grado

Il programma condotto anche quest’anno da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Parlerà, al solito, di «episodi di nera del momento ed i cold case che attendono ancora la verità».

Canale 5

21.20 – Rosy Abate II

Terza puntata della nuova stagione della serie su una potente capofamiglia mafiosa. Le vicende si svolgono sei anni dopo i fatti raccontati alla fine della prima stagione.

Italia Uno

21.20 – Guardiani della Galassia

Film di supereroi Marvel del 2014 tra i più riusciti e apprezzati degli ultimi tempi, in cui si ride molto e ci si affeziona ai personaggi. Ci sono un gruppo di criminali e poco-di-buono che si mettono insieme per combattere i cattivi. Il capo della banda è Peter Quill (Chris Pratt), che si fa chiamare Star Lord. I cattivi sono, tra gli altri, Thanos e il Collezionista.

La7

21.15 – Propaganda Live

Terza puntata della nuova stagione del programma con Diego Bianchi e tutta la compagnia, che avrà ospite tra gli altri la cantante milanese M¥SS KETA.

TV8

21.25 – X Factor – Le audizioni

Terza puntata della nuova stagione, la tredicesima, con le audizioni. Per chi ieri non l’ha vista in diretta su Sky Uno.

Rai 4

21.20 – L’ultimo re di Scozia

Film del 2006 diretto da Kevin Macdonald: James McAvoy interpreta un giovane medico scozzese che va a fare il volontario in Uganda, dove rimane affascinato dal generale Idi Amin, il sanguinario dittatore, interpretato da Forest Whitaker. I due si conoscono per caso e stringono uno stretto rapporto di amicizia e stima: rapporto che poi precipita, essendo Amin un dittatore sanguinario.

Rai Movie

21.10 – The Expatriate – In fuga dal nemico

Thriller del 2012 in cui un ingegnere che si occupa di testare dispositivi di sicurezza in una grande multinazionale un giorno trova il suo ufficio completamente vuoto, senza colleghi e senza mobili. E la multinazionale per cui lavora sembra non essere mai esistita.



Iris

21.10 – Furia cieca

Film del 1989 con Rutger Hauer, il grande attore olandese morto lo scorso luglio, che interpreta un reduce del Vietnam che, seppure cieco, è fortissimo nelle arti marziali.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Venom



Sky Cinema Due

21.15 – La paranza dei bambini