I due progetti per il nuovo stadio di Milano

Dei due progetti, Inter e Milan ne sceglieranno uno dopo aver svolto ulteriori analisi e valutazioni in collaborazione con il comune di Milano. Le attuali proposte potranno inoltre subire modifiche, anche radicali, nelle varie fasi di approvazione. Qui sotto il video integrale della presentazione dei progetti.

I progetti preliminari per il nuovo stadio di San Siro a Milano sono stati presentati questa mattina al Politecnico Bovisa. Le dirigenze delle squadre di Inter e Milan — che continueranno a condividere San Siro anche con la nuova struttura — hanno presentato le due proposte trapelate nei giorni scorsi . La prima è dello studio di architettura statunitense Populous e prevede un impianto squadrato tra i 60 e i 65.000 posti ispirato alle guglie del Duomo e alla galleria Vittorio Emanuele II. Il secondo progetto, della stessa capienza, è stato elaborato dallo studio italiano Manica Sportium e consiste in un impianto ovale la cui struttura è costituita da due anelli intrecciati, a simboleggiare il legame storico tra le due squadre della città. Entrambi i progetti — che prevedono la demolizione dell’attuale stadio Giuseppe Meazza — comprendono anche una profonda riqualificazione del quartiere di San Siro.

