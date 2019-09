Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci sono tre film a loro modo tutti e tre interessanti – L’uomo della pioggia, Rambo e l’ultimo Hunger Games – e poi quelli che ormai sono i programmi del lunedì. Anche qui ce n’è per tutti i gusti, da Presa diretta fino a Temptation Island VIP II, passando per Quarta repubblica e Stasera tutto è possibile.

Rai Uno

21.30 – Il commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano

Sempre lui, in una di quelle repliche che comunque andranno benissimo.

Rai Due

21.20 – Stasera tutto è possibile

Quinta edizione dello show comico in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport partecipano a vari giochi. Nelle prime quattro edizioni il presentatore è stato Amadeus, mentre in quest’ultima è Stefano De Martino. Tra gli ospiti di stasera: Maurizio Casagrande, Le Donatella, Mago Forest, Ricky Memphis e Francesco Paolantoni.

Rai Tre

21.05 – Presa diretta “Il trasporto di immigrati”

Il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona, stasera c’è «un’inchiesta internazionale per fare il punto sulle indagini della magistratura, sul ruolo delle organizzazioni non governative nei soccorsi ai migranti, sui rapporti tra l’Italia e la Libia, sul ruolo della Guardia Costiera libica e una riflessione sulla questione dei diritti umani che coinvolge il nostro Paese e l’Europa intera».

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Terza puntata della nuova stagione del programma di approfondimento condotto da Nicola Porro. Tra gli ospiti ci sarà il senatore Gianluigi Paragone, che fa parte del M5S ma è contrario al fatto che il suo partito sia al governo insieme al Partito Democratico.

Canale 5

21.30 – Temptation Island VIP II

Terza puntata della nuova stagione del programma – quelli bravi dicono docu-reality – che cerca di far lasciare delle coppie (o, ma sono punti di vista, di rafforzare la loro relazione). I concorrenti sono coppie di personaggi famosi i cui componenti sono separati e passano del tempo a far niente, in un bel posto, circondati da persone giovani e belle il cui unico ruolo è sedurle o comunque farli sentire belli, simpatici e intelligenti. Un posto di cui uno dei concorrenti ha detto: «Dentro il villaggio vivi una realtà amplificata: le giornate sembrano lunghissime, i pensieri ti divorano, hai tanti alti e bassi». Il sto di TgCom24 scrive, a proposito di stasera: «Occhi puntati su Nathaly Caldonazzo che in chiusura di seconda puntata aveva chiesto un falò di confronto».

Italia Uno

21.20 – Rambo

Un film, finalmente. Del 1982, con Sylvester Stallone. Sapete già cos’è, e se non lo sapete guardatene almeno dieci minuti che sennò poi fate figuracce quando qualcuno prima o poi scoprirà che non avete mai visto Rambo.

La7

21.25 – L’uomo della pioggia

È un legal drama diretto da Francis Ford Coppola e tratto dall’omonimo romanzo di John Grisham, su un avvocato che si mette contro una compagnia assicurativa. Buona storia e buon film (Grisham e Coppola, mica due che passavano per strada) e anche gran cast: Matt Damon, Danny DeVito, Danny Glover, Claire Danes, Jon Voight, Roy Scheider, Mickey Rourke e Teresa Wright.

TV8

21.25 – Agente 007 – Octopussy: Operazione piovra

È il tredicesimo film della saga di James Bond, diretto da John Glen e con Roger Moore per la sesta e penultima volta nei panni dell’agente 007. È ricordato soprattutto per alcuni momenti un po’ grotteschi in cui, per una serie di ragioni, Bond si traveste da clown.

Nove

21.15 – Aspirante vedovo

È un film di Massimo Venier, regista di alcuni film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Alberto (Fabio De Luigi) è un cialtrone inconcludente che cerca vanamente di convincere sua moglie, la ricchissima Susanna (Luciana Littizzetto), a finanziare i propri progetti, fin quando non crede di essere rimasto vedovo e di poter usufruire del patrimonio ereditato dalla donna.

Venti

21.10 – Hunger Games III – seconda parte

L’ultimo, del 2015. Riassunto che fa al caso vostro: qui. Spiegazione sul finale: qui.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 –Momenti di trascurabile felicità