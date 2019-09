Fotofinish

È stata una settimana ricca di sport, quella appena conclusa. Nel calcio sono iniziate le coppe europee, in Giappone è partita l’attesa Coppa del Mondo di rugby, con l’Italia che ha esordito domenica mattina, vincendo. A Ginevra invece si è conclusa la Rod Laver Cup di tennis. Nel fine settimana si è disputato anche il derby di Milano, poi la MotoGP ha corso in Spagna e la Formula 1 in notturna a Singapore, dove la Ferrari è tornata a fare una doppietta dopo molto tempo. Negli Stati Uniti invece il baseball si avvicina ai playoff mentre il football è appena iniziato e i New England Patriots di Tom Brady continuano a vincere a mani basse.